İstanbul'daki sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da yoğun sağanak yağışın etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 16.50 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı. TEM Mahmutbey Gişeler mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.