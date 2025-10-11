Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        İstanbul'daki sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

        İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Yoğun yağışın da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 18:00 Güncelleme: 11.10.2025 - 18:13
        İstanbul'da sağanak yağış
        İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Yoğun yağışın da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

        İstanbul'da yoğun sağanak yağışın etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 16.50 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı. TEM Mahmutbey Gişeler mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

        #istanbul trafik
        #haberler
