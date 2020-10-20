İstanbul'daki Kovid-19 denetimlerinde 713 cezai, 28 idari işlem uygulandı

AA

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 19 Ekim'de koronavirüs ile mücadele kapsamında 'Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri'ne yönelik 415 ekip, 998 personel ile 4.586 iş yerine denetim yapıldı. 299 iş yeri uyarıldı. 713 cezai, 28 idari ceza uygulandı. 2 iş yeri faaliyetten men edildi." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, paylaşımında denetimlerden bir fotoğrafa da yer verdi.