İstanbul'daki ilçe belediyeleri Kovid-19'la mücadele çalışmalarını sürdürüyor

AA

Bazı belediyeler ilçe genelindeki temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle yaparken, bazı belediyeler hem sağlık çalışanları hem de personelleri için koruyucu yüz siperliği üretimine devam ediyor.

Bu kapsamda Esenyurt Belediyesi, ilçedeki parklarda vatandaşların bir araya gelmesine engel olmak amacıyla gün içinde sulama sistemlerini aktif hale getirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı personel ile zabıta ekipleri, yeşil alanlarda ve kavşaklarda denetim yaparak toplananları uzaklaştırırken, sulama sisteminin devreye girmesiyle parklarda bulunan vatandaşların bölgeden uzaklaştıkları görüldü.

Alınan bu tedbirin ilçede her gün belirli saatler arasında uygulanacağı öğrenildi.

- Eyüpsultan'da temizlik seferberliği devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı vatandaşların sağlığını korumak ve salgının önüne geçmek için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, ilçedeki cadde ve sokakları temizliyor, dezenfekte ediyor.

Ekiplerin Rami Yeni Mahalle'de yaptıkları çalışma kapsamında, cadde ve sokaklar temizlenerek dezenfekte edildi. Kaldırımlar ve bina girişleri de içerisinde özel karışım bulunan tazyikli suyla yıkandı.

- Maltepe Belediyesinden personellerine yüz siperliği

Koronavirüs salgınına karşı ilk günden bu yana önlemlerini alan ve çalışmalarını aralıksız sürdüren Maltepe Belediyesi, çalışanlarının sağlığını da ihmal etmiyor.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun çalışma koşullarını sağlayan belediyede, Destek Hizmetleri Müdürlüğü sahada çalışan personellere dağıtmak üzere yüz siperliği üretiyor.

15 kişilik bir ekip tarafından üretilen siperlikler, ilçe genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, semt pazarları ve ilçedeki işletmelerin denetimini yapan Zabıta Müdürlüğü çalışanları, Saha Destek ekibi, Sosyal Destek Müdürlüğü ile aşevi çalışanları, Tıp Merkezi ve Evde Sağlık Hizmeti çalışanları ile Halkla İlişkiler ve Güvenlik çalışanlarının yakın temas durumunda salgına karşı korunması için dağıtılıyor.

İlk etapta 1000 adet üretilecek olan yüz siperlikleri, ihtiyaç durumunda arttırılacak.

- Koronavirüsle mücadeleye esnaf desteği

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki tedbirleri üst seviyeye çıkarırken, vatandaşların bu süreçten en az şekilde etkilenmeleri için çalışmalarını hassasiyetle yürütüyor.

Belediye, salgında en önemli görevi üstlenen, hastalarla yakın temas halinde olan, bu süreci ailelerinden uzakta geçirmek zorunda kalan ve 7/24 çalışarak olağanüstü bir çaba gösteren sağlık çalışanlarına da desteklerini sürdürüyor. İlçedeki sağlık çalışanlarına el dezenfektanı ve kuruyemiş paketi dağıtan belediye, bir yandan da Bilim Merkezi eğitmenleri aracılığı ile 3D yazıcıda sağlık çalışanları için siperli yüz maskesi üretmeye devam ediyor.

Sultangazi Belediyesinin koronavirüsle mücadele çalışmalarına bir destek de ilçe esnafından geldi. Karaca ve Poleren Tekstil, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hastalar için 1000 pijama, 3 bin iç çamaşırı yardımında bulundu.