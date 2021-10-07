İstanbul'da iki köprü Serebral Palsi farkındalığı için yeşerdi

"Dünya Serebral Palsi Günü'' kapsamında hastalığın bilinirliğini artırmak için çeşitli ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

AA'nın haberine göre; bu çerçevede Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, hastalığın simge rengi olan yeşil renkle ışıklandırıldı.