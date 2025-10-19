Habertürk
        İstanbul'daki iki köprü meme kanseri farkındalığı için pembe renkle aydınlatıldı

        İstanbul'daki iki köprü meme kanseri farkındalığı için pembe renkle aydınlatıldı

        İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, meme kanserinde farkındalığı artırmak amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 12:55 Güncelleme: 19.10.2025 - 12:55
        İstanbul'daki iki köprü meme kanseri farkındalığı için pembeye büründü
        Kansersiz Yaşam Derneğinin öncülüğünde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında İstanbul'un simge yapılarında başlatılan farkındalık çalışması sürüyor.

        Bu kapsamda önemli gün ve aylarda renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan iki köprü, bu kez de meme kanserinde farkındalığı artırmak için pembe renge büründü.

