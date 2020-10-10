İstanbul'daki Haydar Aliyev Azerbaycan Okulu'ndan Azerbaycan'a destek etkinliği

AA

Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın da katılımıyla düzenlenen etkinlik, bölgedeki vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Sabah saatlerinde caddeye gelen öğrenciler, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını öpüp alınlarına koyarak direklere astı.

Cadde üzerinde toplanan çok sayıda Haydar Aliyev Azerbaycan Okulu öğrencisi, ezberledikleri "Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği", "Karabağ ve "vatanseverlik" temalı şiirleri okudu. Etkinlikte sık sık "Karabağ Azerbaycan'ındır" sloganları atıldı.

Programda konuşan Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Türkiye'nin her tarafında Azerbaycan'ın haklı davasına destek olunduğunu ve iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının sonsuza dek devam edeceğini söyledi.

Haydar Aliyev Azerbaycan Okulu öğrencilerince düzenlenen etkinliğin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Ayrım, "Azerbaycan haklı olduğu davasında galip gelecektir. Ateşkes olsa da olmasa da galip gelen Azerbaycan olacaktır. Azerbaycan ordusu ve devleti gücünü ve imkanlarını gösterdi." dedi.

Ateşkese giden süreçte Azerbaycan'ın kararlılığını ve gücünü tüm dünyanın gördüğünü ifade eden Ayrım, şöyle devam etti

"İlham Aliyev şu demeçte bulunmuştu: Birincisi, Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilmelidir. İkincisi, çekilirken kesinlikle bir takvime bağlanmalıdır. Üçüncüsü Ermenistan özür dilemelidir. Azerbaycan bu şartlarla masaya oturacaktır. Türkiye Cumhuriyeti en üst seviyede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma ve Dışişleri Bakanlarımız ve 83 milyon Türk halkının desteği Azerbaycan'a sonsuza kadar devam edecek. Karabağ Azerbaycan'ındır. " diye konuştu.

Haydar Aliyev Azerbaycan Okulu Müdürü Muhammet Karasu da Azerbaycan'ın çeyrek asırlık bir işgali bitirmek için başarılı bir mücadele verdiğini, Türkiye'nin de bu konuda her zaman destekçi olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararlılığı, kahraman Azerbaycan ordusunun cephede kazandıkları ve milletin Cumhurbaşkanı'na desteğiyle şanlı Azerbaycan milleti bir destan yazıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında devletimizin tüm organları Azerbaycan'ımıza elinden gelen tüm desteği vermeye devam ediyor ve Azerbaycan'ın yanında yer alıyor. Bizler de cephede kazandığımız zaferleri caddemize, Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını asarak kutluyoruz. Tüm Türkiye'de de vatandaşlarımız iki ülkenin şanlı bayrağını asarak destek vermeye devam ediyor."