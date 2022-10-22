İstanbul'daki FETÖ operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"nda gözaltına alınan 47 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre; şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan 1'ine de ev hapsi cezası verildi.

*Haberde DHA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.