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Eyüpsultan'da yanan fabrikada kayıp işçinin cesedine ulaşıldı

İstanbul Eyüpsultan'da dün meydana gelen fabrika yangınında bir işçinin kayıp olduğu açıklanmıştı. Bugün ise acı haber geldi. Sedat Cesur adlı işçinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi

Giriş: 23.12.2022 - 13:58 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Eyüpsultan'daki fabrika yangınından acı haber! - Güncel haberler
İstanbul'daki fabrika yangınından acı haber!
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DHA

Eyüpsultan'da yanan fabrikada kayıp işçinin cesedine yangından yaklaşık 24 saat sonra ulaşıldı

DHA'nın haberine göre yangın, dün saat 13.30 sıralarında, Habipler Pirinççi Mahallesi'nde 2 katlı araç filtresi üreten fabrikada bilinmeyen nedenle çıktı.

Alev alev yanan fabrika gece saatlerinde söndürülebildi. Kayıp olduğu belirtilen fabrikanın işçilerinden Sedat Cesur (43)'un cesedine ise yaklaşık 24 saat sonra ulaşılabildi.

Cesur'un cesedinin savcının incelemesinin ardından fabrikadan çıkarılacağı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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