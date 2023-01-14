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İstanbul'daki devremülk dolandırıcılığı operasyonunda 38 zanlı tutuklandı

İstanbul'da yürütülen devremülk dolandırıcılığında gözaltına alınan 113 şüpheliden 38'i tutuklandı. Şüphelilerin işledikleri suçtan kazandıkları gelirle 24 lüks ev aldıkları belirlenmişti

Giriş: 14.01.2023 - 13:13 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'daki devremülk dolandırıcılığı operasyonunda 38 zanlı tutuklandı
AA

İstanbul'da devremülk dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 113 şüpheliden 38'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 38'i tutuklandı, 53'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak, 22'si ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

OPERASYONDA 113 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Emlak şirketi aracılığıyla çok sayıda kişiye aynı devremülk ve arsanın satıldığı, yabancılara oturum izni için satma vaadiyle mağdurlardan "reklam, tapu, vergi ve diğer giderler" adı altında para alındığı iddiası üzerine yürütülen çalışma kapsamında İstanbul ve Yalova'da operasyon düzenlenmişti. Yaklaşık 200 kişinin şikayetçi olduğu soruşturma kapsamında, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir ve Başakşehir ilçeleri ile Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 113 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda bulunan lüks otomobillere el konulurken, şüphelilerin işledikleri suçtan kazandıkları gelirle 24 lüks ev aldıkları belirlenmişti.

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