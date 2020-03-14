DHA

Kaza, Sefaköy, D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Sefaköy'den Bakırköy istikametine gitmekte olan bir otomobil, D-100 Karayolu üzerinde arızalandı.

Sürücüsü tarafından yol kenarına çekilen otomobile arkasından gelen otomobillerin vurması sonucu 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. DHA'nın haberine göre; kazada 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.