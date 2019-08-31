İstanbul'da zafer bayramı coşkusu

Binlerce İstanbullu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin düzenlediği 30 Ağustos kutlamalarına katılmak için saatler öncesinden Üsküdar Meydanı'na geldi.

ÜSKÜDAR'DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Kutlama programı kapsamında sahneye ilk Golden Horn Brass grubu çıktı. Ardından DJ performansı ve deniz üzerine kurulan platformda su, ışık, lazer ve pyro gösterisi yapıldı. Saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu. Gecenin sonralarına doğru sahne alan Candan Erçetin, unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Candan Erçetin sahnedeyken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve İstanbul CHP il Başkanı Canan Kaftancıoğlu sahneye çıktı. İmamoğlu kısa bir konuşma yaptıktan sonra; Candan Erçetin, eşi Dilek İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'na çiçek verdi. Ekrem İmamoğlu konuşmasında, “Ne güzel değil mi İstanbul'da Bayram kutlamak. Buradan hem Üsküdar'daki coşkulu kalabalığa hem de beni izleyen Avcılar'daki coşkulu kalabalığa selam olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Milletçe İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 97.yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Bir bağımsızlık mücadelesi 30 Ağustos. Türkiye'mizin esaret altına alınmak istendiği bir dönemde 2 mavi gözün ışığında Anadolu'da dimdik ayakta duran milletçe verdiğimiz tam bağımsız Türkiye mücadelesi" dedi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KADIKÖY’DE COŞKUYLA KUTLANDI

Büyük zaferin 97’nci yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kadıköy Moda İskelesi’nde coşku ile kutlandı. Etkinlikte gerçekleştirilen “Ses, Işık ve Film Gösterimi” renkli görüntülere sahne oldu.

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları büyük bir heyecanla kutlandı. Kadıköy Moda İskelesi’nde gerçekleşen etkinliğe Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında Moda İskelesi’nde “Ses, Işık ve Film Gösterimi” düzenlendi. Moda İskele binası, ışık oyunları ile mapping yöntemi ile renklendi. Denizde açılan su perdesi de geceye renk kattı. Etkinlik için Moda İskelesi yakınında denizin üzerine platform kuruldu.

VATANDAŞLARA BEYAZ MENDİL VERİLDİ

Milli Mücadele’yi anlatan ‘Bu Zafer Hepimizin’ adlı bir belgesel gösterimi yapıldı. Atatürk’ün Moda açıklarından geçerken deniz yarışlarına katılanları beyaz mendili ile selamlamasını yad etmek amacıyla etkinliğe katılan vatandaşlara beyaz mendil dağıtıldı.

“ARKADAN ÇOK GÜZEL BİR GENÇLİK GELİYOR”

Etkinliğe katılan bir vatandaş, “Unutulmuş bir kutlamaydı. İlerleyen yıllarda daha büyük bir coşku ile kutlayacağız. Başkumandanımız Atatürk’ü anacağız. Ben çocuklarımla geldim” derken, başka bir vatandaş ise, “Göğsümde taşıdığım Türk bayrağını gururla taşıyorum. 46 kuşağındanım. Ve bugün çok gurur duydum. Arkadan çok güzel bir gençlik geliyor. Çok duygulandım” dedi.

“KADIKÖY’DE BAYRAMLAR FARKLI KUTLANIYOR”

Etkinliğe katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bu bayramı da Moda’da coşkulu bir şekilde ve Kadıköy yakışır şekilde kutlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Bir belgesel gösterimiz olacak. Ses ve ışıkla gösterilerimiz olacak. Burada vurgulamak istediğimiz “Kadıköy’de bayramlar farklı kutlanıyor.” Bu etkinliği Moda’da yapmamızın özel bir nedeni var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul’a geldiği zaman bu iskeleden karaya çıkıyor. Ve İngiltere Kralı Edward’ı burada ağırlıyor. Bizim tespitimize göre en az 8 sefer buradan gelmiş. Onun anısını yaşatmak için de Moda’yı seçtik” ifadelerini kullandı.