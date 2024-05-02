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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da yön tabelasının direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Güncel haberler

        İstanbul'da otomobil yön tabelası direğine çarptı: 1 ölü

        Eyüpsultan'da otomobilin yön tabelası direğine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 20:31 Güncelleme: 02.05.2024 - 20:32
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        Otomobil yön tabelası direğine çarptı: 1 ölü
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        Y.B. idaresindeki otomobil, TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yön tabelasının direğine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Y.B'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

        Kaza yerinde yoğunlaşan trafik aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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