İstanbul'da otomobil yön tabelası direğine çarptı: 1 ölü
Eyüpsultan'da otomobilin yön tabelası direğine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi
Y.B. idaresindeki otomobil, TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yön tabelasının direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Y.B'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.
Kaza yerinde yoğunlaşan trafik aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.