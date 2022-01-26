TARSUS-POZANTI YOLU

Tarsus-Pozantı Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle TIR trafiğine kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun her iki yönünün yoğun kar yağışı sebebiyle TIR trafiğine kapatıldığı belirtildi.

KONYA – ANTALYA KARAYOLU

Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi şehirlerarası ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Seydişehir-Antalya, Seydişehir-Beyşehir ve Taşkent-Sarıveliler karayollarında araçların geçişine izin verilmiyor.

KONYA – ISPARTA KARAYOLU

Konya-Isparta kara yolunda her iki istikamette de çekici türü araçların geçişi durduruldu. Ereğli-Ulukışla Devlet Yolu da her iki yönden TIR ve çekici türü araçların trafiğine kapatıldı. Konya-Kulu, Konya-Aksaray, Konya-Karaman ve Konya-Afyonkarahisar kara yollarında ise araç geçişlerine izin veriliyor.