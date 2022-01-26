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İstanbul'da yollar açıldı mı 26 Ocak 2022? İstanbul'da kapalı yollar ne zaman açılacak? İl il kapalı yollar listesi

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı İstanbul'da da yaşamı olumsuz etkiledi. Milyonlarca vatandaşımızın önemli zorluklar yaşadığı İstanbul'da yolların durumu büyük merak konusu. Peki 26 Ocak 2022 itibariyle İstanbul'da yollar açıldı mı? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de il il kapalı yollar listesi...

26.01.2022 - 09:40 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Yoğun kar yağışına teslim olan İstanbul'da kapalı yollar merak konusu oldu. 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı megakentin açık ve kapalı yollarına ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü önemli bir açıklama yayınladı. Peki 26 Ocak 2022 itibariyle İstanbul'da hangi yollar kapalı ve açık? İşte ayrıntılar...

  • İSTANBUL’DA YOLLAR AÇILDI MI?

    İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorluk çeken bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına park ederek evlerine gitti. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından kapalı olan yolların tamamı açıldı.

  • BURSA -ANKARA KARAYOLU 

    Bursa-Ankara karayolu Mezitler Bölgesinde etkili olan kar yağışının zaman zaman şiddetini artırması sürücülere zor anlar yaşatıyor. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Yetkililer, bazı TIR'ların yol kenarında bekletildiğini belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

    AKSARAY – ANKARA KARAYOLU

    Aksaray'da kara yollarında etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Alınan bilgiye göre, kentte 3 gündür süren kar yağışı, bazı bölgelerde artırarak etkisini sürdürüyor. Bölge trafik ekiplerince Aksaray-Ankara, Aksaray-Adana, Aksaray-Nevşehir ile Aksaray-Konya karayolları, kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR ve çekici türü araç trafiğine kapatıldı.

  • TARSUS-POZANTI YOLU

    Tarsus-Pozantı Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle TIR trafiğine kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun her iki yönünün yoğun kar yağışı sebebiyle TIR trafiğine kapatıldığı belirtildi.

    KONYA – ANTALYA KARAYOLU

    Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi şehirlerarası ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Seydişehir-Antalya, Seydişehir-Beyşehir ve Taşkent-Sarıveliler karayollarında araçların geçişine izin verilmiyor.

     

    KONYA – ISPARTA KARAYOLU

     

    Konya-Isparta kara yolunda her iki istikamette de çekici türü araçların geçişi durduruldu. Ereğli-Ulukışla Devlet Yolu da her iki yönden TIR ve çekici türü araçların trafiğine kapatıldı. Konya-Kulu, Konya-Aksaray, Konya-Karaman ve Konya-Afyonkarahisar kara yollarında ise araç geçişlerine izin veriliyor.

     

  • SİVAS MALATYA KARAYOLU 

    Sivas-Malatya karayolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Malatya karayolu üzerinde bulunan Yağdonduran Geçidi risk oluşturabileceğinden yol iki taraflı araç geçişine kapatılmıştır." denildi.

    HATAY

    Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle 18 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, akşamdan itibaren kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle Şenköy, Çatbaşı, Dağdüzü, Turfanda, Yoncakaya, Yukarıokçular, Kışlak, Ayışığı, Görentaş, Güveçci, Hisarcık, Sungur, Sürütme, Uluyol, Üçırmak, Arslanyazı, Çandır ve Denizgören mahalleleri yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

    ŞANLIURFA-OSMANİYE

    Kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki karayolları, TIR trafiğine kapatıldı.

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