İstanbul'da yolcu otobüsü yayaya çarptı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Bayrampaşa Hal Otogar Bağlantı yolunda meydana geldi. Yoldan karşıya geçmek isteyen bir yayaya, otogar yönüne seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü çarptı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemede, yayanın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olay yerince incelemenin ardından hayatını kaybeden yaya, ambulansla morga kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.