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İstanbul'da yol kazı çalışmasında havan topu mermisi bulundu

İstanbul Sultangazi'de, polis merkezi amirliğinin yanında yapılan yol kazı çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürülen havan topu ile ilgili inceleme başlatıldı

05.08.2022 - 15:44 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da yol kazısından havan topu mermisi çıktı
İstanbul'da yol kazısından havan topu mermisi çıktı
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DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Yolu Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kavşak ve yol kazı çalışmaları sırasında havan topu mermisi bulundu.

Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliği'nin hemen yanında, iş makinelerinin çalıştığı alanda kazı yapan iş makinesi operatörü, havan topu mermisini fark ederek, çalışmaları durdurdu. İBB çalışanları durumu hemen polise bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine ekipler gelerek, şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İncelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürülen bombanın menşei ve kaç yıllık olduğu incelemelerden sonra belirlenecek.

'KAZI YAPARKEN ARKADAŞ GÖRDÜ'

Belediye çalışanlarından Fevzi Güler, havan topu mermisinin bulunduğu bölgenin daha önce askeri alan olduğunu belirterek, "Kazı yaparken arkadaş gördü. Bizde polise haber verdik. Havan topu mermisi olabilir. Burası eskiden askeri alandı. Benim çocukluğum burada geçti. Bizde ufakken benzeri şeyler buluyorduk. Ama bu kadar büyüğünü de bulmamıştık" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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