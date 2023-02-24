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Pendik'te yol çöktü, 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi

İstanbul Pendik'te inşaat alanında yol çöktü. Tedbir amaçlı 2 bina ise tahliye edildi. Bölgede oluşan tahribat gün ağarınca ortaya çıktı.  

Giriş: 24.02.2023 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da yol çöktü! 2 bina tahliye edildi
DHA

Pendik'te inşaat alanında yapılan kazı nedeniyle yol çöktü. Çöken yolun etrafında güvenlik önlemi alan ekipler, tedbir amacıyla 2 binayı boşaltıldı.

Kavakpınar Mahallesi Birader Sokak'ta, inşaat alanında kazı yapıldığı sırada yolda çökme meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri çökmenin meydana geldiği sokağı şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapatırken, yapılan incelemede sokakta bulunan 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekipler tarafından sokak üzerinde doğalgaz ve elektrik tedbir amacıyla kesilirken, iş makinesiyle yolda çalışmalara başlandı. Kimi bina sakinleri yakınlarının evlerine giderken, 4 dairede oturan 12 vatandaş ise Pendik Belediyesi tarafından otele yerleştirildi. Çökme nedeniyle çevredeki apartmanlarda hasar oluşup oluşmadığına dair ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Bölgede oluşan tahribat gün ağarınca ortaya çıktı.

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