İstanbul'da yoğunluk arttı, harita kızardı!

Megakent'te haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren trafikte yoğunluk gözlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu´dan Avrupa'ya geçişte araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

Altunizade katılımında araçlar adım adım ilerledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre, saat 08.55'te trafikteki yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü.