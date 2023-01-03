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İstanbul'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı

Giriş: 03.01.2023 - 06:58 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da yoğun sis etkisini gösterdi
İstanbul'da yoğun sis etkisini gösterdi
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AA

İstanbul Boğazı ve çevresinde başlayan sis, kent genelinde etkili oldu.

AA'nın haberine göre; özellikle Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de etkisini artıran yoğun sis sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

ŞEHİR HATLARI'NDAN DUYURU

Şehir Hatları’ndan yapılan duyuruda, “Hava muhalefeti (sis) sebebiyle Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer ver Çubuklu-Sarıyer (Arabalı) seferlerimiz yapılamamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Boğazı gemi trafiği de sis nedeniyle çift yönlü olarak 1 Ocak sabahı trafiğe kapatılmıştı.

Kent geneli trafik yoğunluğu saat 06.45 itibarıyla İBB Trafik uygulamasına göre yüzde 24 olarak ölçüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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