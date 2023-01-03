İstanbul'da yoğun sis etkisini gösterdi

İstanbul Boğazı ve çevresinde başlayan sis, kent genelinde etkili oldu.

AA'nın haberine göre; özellikle Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de etkisini artıran yoğun sis sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Kent geneli trafik yoğunluğu saat 06.45 itibarıyla İBB Trafik uygulamasına göre yüzde 24 olarak ölçüldü.

İstanbul Boğazı gemi trafiği de sis nedeniyle çift yönlü olarak 1 Ocak sabahı trafiğe kapatılmıştı.