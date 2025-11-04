İstanbul'da yoğun sis!

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmezken, araçların görüş mesafesi düştü.

AA'da yer alan habere göre kentin bazı bölgelerinde gece saatlerinde etkili olan sis, sabah da yüksek kesimlerde ve İstanbul Boğazı çevresinde devam etti.

Boğaz'daki sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bazı bölümleri sis altında kaldı. Farlarını açan araçlar, köprüdeki yoğun trafikte kontrollü ilerledi.

Anadolu Yakası'nda, İstanbul Boğazı çevresi ile Ümraniye, Çekmeköy ve Ataşehir'in yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

Avrupa Yakası'nda, Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer ve Büyükçekmece'de de yoğun sis oluştu.

Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken sürücüler araçlarıyla trafikte güçlükle ilerledi.