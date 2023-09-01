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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da yıllık enflasyon 6 ayın zirvesinde - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'da yıllık enflasyon 6 ayın zirvesinde

        İstanbul'da ağustos ayında perakende fiyatlar yıllık yüzde 74.17 yükseldi. Şehirde yıllık enflasyon 6 ayın zirvesine çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 13:15 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:15
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        İstanbul'da yıllık enflasyon 6 ayın zirvesinde
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        İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 8.80, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 6.65 artış kaydetti.

        Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde değişim oranı, perakendede yüzde 74.17, toptan fiyatlarda ise yüzde 66.18 olarak gerçekleşti.

        Böylece İstanbu8l'da yıllık enflasyon yüzde 74.17 ile şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

        İstanbul'da yıllık enflasyonun seyri:

        Aylar 2023
        Ocak 79.67
        Şubat 78.62
        Mart 73.01
        Nisan 62.46
        Mayıs 56.04
        Haziran 55.18
        Temmuz 63.76
        Ağustos 74.16

        Ağustosta perakende fiyatlar önceki aya göre, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 32,29, gıda harcamalarında yüzde 9.77, ev eşyası harcamalarında yüzde 8.94, diğer harcamalar grubunda yüzde 7.53, konut harcamalarında yüzde 6.50, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4.11, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1.87 ve giyim harcamalarında yüzde 0.33 artış kaydetti.

        Ağustosta toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, mensucat grubunda yüzde 12.35, madenler grubunda yüzde 9.44, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8.28, gıda maddeleri grubunda yüzde 8.23, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4.25, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3.65, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2.77 artış görüldü.

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