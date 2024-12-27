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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da yılbaşı önlemleri

        İstanbul'da yılbaşı önlemleri

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşında İstanbul'da uygulanacak güvenlik tedbirleriyle ilgili toplantı düzenlendiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 20:23 Güncelleme: 27.12.2024 - 20:23
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        İstanbul'da yılbaşı önlemleri
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği'ndeki güvenlik toplantısına Vali, İstanbul İl Jandarma Komutanı, İstanbul İl Emniyet Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve ilgili birim amirlerinin katıldığını belirtti.

        Toplantının ana gündem maddesinin yılbaşı günü alınacak tedbirler olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Diğer illerimizde olduğu gibi, İstanbul'da da yeni yıla huzur ve güven içinde girmek adına tedbirlerimizi arttırıyoruz." ifadesini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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