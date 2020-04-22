DHA

Mesai saatlerinin sona ermesinin ardından yola çıkan vatandaşlar birçok noktada trafik sıkıntısı yaşamazken, D 100 Karayolu Mecidiyeköy-15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Küçükçekmece-Avcılar yönünde ve TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu.

DHA'nın haberine göre ayrıca, Bahçelievler D-100 Karayolu'nda Şirinevler ve Yenibosna'da da trafik yoğunluğu yaşandı.

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