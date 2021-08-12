İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 228 kişi yakalandı

AA

İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı.

1 polis helikopteri ve 2 deniz botunun da kullanıldığı uygulamada 5204 gram uyuşturucu madde ve 422 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 44 ruhsatsız tabanca ve 186 fişeğe el konuldu.

Uygulama kapsamında 26 bin 414 araç ile 786 motosiklet kontrol edilirken, 756 araç ve motosiklete işlem yapıldı. AA'nın haberine göre; toplam 27 araç trafikten men edildi ve 171 bin 349 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan, uygulamada 419 yabancı uyruklu kişinin sorgulandığı, 20'sine işlem yapıldığı belirtildi.