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İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması: 228 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dün 338 noktada 3602 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasında 143 bin 807 kişiye GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 228 kişi ile 150 asker kaçağı yakalandı

12.08.2021 - 04:34 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması: 228 şüpheli yakalandı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 228 kişi yakalandı
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AA

İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı.

1 polis helikopteri ve 2 deniz botunun da kullanıldığı uygulamada 5204 gram uyuşturucu madde ve 422 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 44 ruhsatsız tabanca ve 186 fişeğe el konuldu.

Uygulama kapsamında 26 bin 414 araç ile 786 motosiklet kontrol edilirken, 756 araç ve motosiklete işlem yapıldı. AA'nın haberine göre; toplam 27 araç trafikten men edildi ve 171 bin 349 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan, uygulamada 419 yabancı uyruklu kişinin sorgulandığı, 20'sine işlem yapıldığı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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