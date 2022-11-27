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Fatih'te içinde kedi uyurken yuvayı yumruklayarak parçaladı

İstanbul Fatih'te bir kişi, içerisinde bir kedinin uyuduğu yuvayı yumrukla parçaladı. Dehşete düşüren olay ise saniye saniye kaydedildi

Giriş: 27.11.2022 - 12:59 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da yaşandı! Uyuyan kedinin yuvasını parçaladı
İstanbul'da yaşandı! Uyuyan kedinin yuvasını parçaladı
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DHA

Fatih'te bir kişi kedilerin uyuması için mahallelinin yaptırdığı yuvayı yumruklayarak parçaladı. Şüphelinin yuvaya yumruk attığı sırada yuvada uyuyan kedi ise korkuyla kaçtı.

DHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz cumartesi saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Gece saatlerinde sokakta gezen 3 kişiden birisi mahallelinin kedilerin kalması için yaptıkları yuvayı fark etti.

Yuvaya doğru yaklaşan şüpheli sert bir şekilde yumruk atarak yuvayı parçaladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yumruk atıldığı sırada yuvada uyuyan kedi ise can havliyle kendini dışarı attı. Mahalle sakinleri ise yaşanan bu olaydan sonra besledikleri kediyi bir daha görmediklerini ifade etti.

"BU HAYVAN ONA NE YAPMIŞ OLABİLİR Kİ?"

Mahalle sakinlerinden Suna Koç, "Gördüğünüz şahıs, bizim hayvanların uyuması için yaptırdığımız yuvaya gelip bütün kuvvetiyle içinde kedi varken yumruk atıyor. O hayvan o günden beri ortada yok. Biz bu şahsın bulunmasını istiyoruz. Biz şahsı tanımıyoruz, daha önce de görmedik. Bu olayda gece 03.00'te yaşanıyor. Yuva paramparça halde, kedi de ortada yok. Böyle insanların ortada dolaşmasını istemiyoruz. Bu hayvan ona ne yapmış olabilir ki? Kedinin hiçbir zararı yok, sokakta da dolaşmıyor. Kedi uyumaya çalışan, kendini soğuktan koruyan bir hayvan. Daha önce böyle olaylar çok yaşandı. Biz polise şikayet etsek de herhangi bir sonuç alınamıyor" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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