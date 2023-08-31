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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da Salvador Dali maskeli soygun! - Öne çıkan haberler

        İstanbul'da yaşandı! Dali maskeli soygun!

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da, dünyaca ünlü ressam Salvador Dali maskesi takarak silahla kuyumcu soymaya çalışan 2 şüpheli yakalandı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 09:20 Güncelleme: 31.08.2023 - 09:43
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        İstanbul'da yaşandı! Dali maskeli soygun!
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        İstanbul'da olay, 23 Ağustos Çarşamba günü sabah 09.00 sıralarında Gaziosmanpaşa'da, General Aldoğan Caddesi'nde meydana geldi.

        KUYUMCU DÜKKANINA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

        DHA'da yer alan habere göre E.B. isimli kuyumcu, sabah saatlerinde iş yerini düzenlediği sırada ressam `Salvador Dali´ maskesi takan 2 şüpheli içeri girmeye çalıştı.

        CAMA DOĞRU ATEŞ ETTİLER

        Kilitli olan kapıyı açamayan şüphelilerden biri kaçtıkları sırada kuyumcunun camına doğru ateş etti. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

        ARAÇ PLAKASI TESPİT EDİLDİ

        Çevredeki kameraları izleyen ekipler, şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın plakasının çalıntı, aracın ise F.A´ya ait olduğu belirlendi.

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        ZANLILARA ULAŞILDI

        F.A., ifadesinde aracı yeğeni Birkan Kartal´a kullanması için verdiğini söyledi. Birkan Kartal (31) düzenlenen operasyonla yakalandı. Birkan Kartal yapılan sorgusunda olayı Mahmut Aslan (25) ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti.

        3 ADET DALİ MASKESİ ELE GEÇİRİLDİ

        Mahmut Aslan da düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda, soygun girişiminde kullandıkları ruhsatsız tabanca ve 3 Salvador Dali maskesi ele geçti.

        SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Birkan Kartal´ın 12, Mahmut Aslan´ın 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        Salvador Dali, 11 Mayıs 1904’te Katalonya’nın Figueres kentinde dünyaya gelen tanınmış bir İspanyol sürrealist ressamdı.

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        #istanbul
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