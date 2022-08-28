İstanbul'da yaşandı! Kasayı camdan aşağı attılar

Güngören Merter'de, yüzleri maskeli 5 şüpheli, 3'ncü katta bulunan tekstil atölyesinden içinde yaklaşık 4 milyon TL olduğu öğrenilen para kasasını, camdan atarak çaldı.
DHA'nın haberine göre, atölyenin kepenklerini kırarak içeri giren hırsızlar, çelik kasayı atölyenin penceresini kırıp, sokağa attı. Daha sonra kasayı hırsızlık için geldikleri otomobile taşıyan şüpheliler, hızla uzaklaştı. Hırsızlık güvenlik kamera kayıtlarına girdi.
Merter'de bulunan bir tekstil atölyesine 26 Ağustos Cuma gece saat 03.00 sıralarında otomobille gelen 5 şüpheli, 3'ncü katta bulunan tekstil atölyesine kepenklerini kırarak girdi. Yüzleri maskeli hırsızlar, doğrudan para kasasına yöneldi. Kasayı, 3'ncü kattan sokağa atan şüpheliler, daha sonra aşağı inip otomobile taşıdı. Hırsızlar otomobille hızla uzaklaştı.
"4 MİLYON LİRA CİVARINDA PARA ÇALINDI"
Atölyenin sahibi Mehmet Çelik, "Hırsızlar, kendi iş yerleri gibi doğrudan kasa odasına yöneliyorlar. Kasayı camdan aşağı atıp, arabalarına taşıyıp gidiyorlar. Yaklaşık 4 milyon lira para çalındı. Sabah geldiğimizde sadece cam kırılmış sandık. Olayın çok farklı olduğunu sonradan anladık. En kısa sürede yakalanmalarını istiyoruz" dedi.
Güvenlik kamera görüntülerinde, bir otomobilin iş yerinin önüne yanaştığı, 4 kişinin atölyenin kepenklerini kırıp içeri girdiği, kısa süre sonra kasanın camdan atıldığı görülüyor. Hırsızlar daha sonra aşağı inerek kasayı otomobile taşıyarak, hızla uzaklaşıyor.
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