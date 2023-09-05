İstanbul'da yaşam maliyeti 42.953 lira oldu
İstanbul Planlama Ajansı verilerine göre ağustos ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti, temmuz ayına göre 3.765 lira artarak 42.593 lira oldu
İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre ağustos ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 42.593 lira olarak hesaplandı.
İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 9,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 54,34 oranında arttı.
Bir önceki yılın Ağustos ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 80.59 olarak gerçekleşti.
Ağustos ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam temmuza göre 3.765 lira arttı.