Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da yaşam maliyeti 42.953 lira oldu - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'da yaşam maliyeti 42.953 lira oldu

        İstanbul Planlama Ajansı verilerine göre ağustos ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti, temmuz ayına göre 3.765 lira artarak 42.593 lira oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 12:00 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da yaşam maliyeti 42.953 lira oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre ağustos ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 42.593 lira olarak hesaplandı.

        İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 9,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 54,34 oranında arttı.

        YIL AY AYLIK DEĞİŞİM ORANI
        2023 Ocak %6,64
        2023 Şubat %3,86
        2023 Mart %4,01
        2023 Nisan %3,10
        2023 Mayıs %2,24
        2023 Haziran %5,59
        2023 Temmuz %9,75
        2023 Ağustos %9,69

        Bir önceki yılın Ağustos ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 80.59 olarak gerçekleşti.

        YIL AY YILLIK DEĞİŞİM ORANI
        2023 Ocak %102,82
        2023 Şubat %98,97
        2023 Mart %86,14
        2023 Nisan %77,05
        2023 Mayıs %67,95
        2023 Haziran %63,86
        2023 Temmuz %73,24
        2023 Ağustos %80,59

        Ağustos ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam temmuza göre 3.765 lira arttı.

        YIL AY Yaşam Maliyeti
        2023 Ocak 29.429 TL
        2023 Şubat 30.563 TL
        2023 Mart 31.788 TL
        2023 Nisan 32.772 TL
        2023 Mayıs 33.507 TL
        2023 Haziran 35.380 TL
        2023 Temmuz 38.828 TL
        2023 Ağustos 42.593 TL
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Heyelandan kaçarken uçurumdan yuvarlandı!
        Heyelandan kaçarken uçurumdan yuvarlandı!
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Eskiden böyleydi! O göl bu hale geldi!
        Eskiden böyleydi! O göl bu hale geldi!
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde ekonomi ve diplomasi trafiği
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde ekonomi ve diplomasi trafiği
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Sele kapılan Asel bebek balçıkta aranıyor!
        Sele kapılan Asel bebek balçıkta aranıyor!
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Gençler borsaya hücum etti
        Gençler borsaya hücum etti
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Habertürk Anasayfa