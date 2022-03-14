İstanbullu öğrencilerin ve velilierin gündeminde kar tatili var. Türkiye'de geçtiğimiz hafta etkisini göstermeye başlayan Aybar kar fırtınası nedeniyle ülke genelinde yoğun kar yağışı meydana geldi. Hafta sonu da devam eden kar yağışları okullarda kar tatili olacak mı, okullar tatil mi sorularını gündeme getirdi. İstanbul Valiliği tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanana duyuru ile İstanbul'da 10-14 Mart arası okullarda yüz yüze eğitime ara verileceği açıklanmıştı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 15 Mart okullar tatil mi sorusunu araştırıyor.