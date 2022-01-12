Meteoroloji'nin yaptığı uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı yer yer etkisini göstermeye başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde sulu kar yağışı görülmesinin ardından İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği gibi, İstanbul'da ilkokul, ortaokul ve liselerin kar tatili durumu Valilik tarafından yapılan açıklamayla netlik kazanıyor.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (13 OCAK 2022 PERŞEMBE)

Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı, Valilik'ten gelecek olan İstanbul kar tatili açıklamasına çevrildi. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil edildi mi, Valilik tarafından herhangi bir açıklama var mı? İşte, İstanbul'da yarın okul var mı, tatil olacak mı sorusunun cevabı...