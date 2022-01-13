Meteoroloji'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da ilk kar yağışı dün görüldü. Kentin yüksek kesimlerinde bugün de sulu kar yağışı yer yer etkisini hissettiriyor. Bu gelişmelerin akabinde, öğrenciler tarafından İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği gibi, İstanbul'da ilkokulların, ortaokulların ve liselerin kar tatili durumu Valilik tarafından yapılan açıklamayla belli oluyor.

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? (14 OCAK 2022 CUMA)

Milyonlarca öğrenci dört bir gözle Valilik'ten gelecek olan İstanbul kar tatili açıklamasını bekliyor. Peki, İstanbul'da yarın için okullar tatil edildi mi, Valilik tarafından herhangi bir açıklama var mı? İşte, yarın İstanbul'da okul var mı, tatil olacak mı sorusunun yanıtı...