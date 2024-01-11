İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

12 Ocak Cuma günü İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı sorusu gündemde yerini aldı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalara göre İstanbul'da sıcaklıklar 0 derecenin altında seyrediyor. Öğrenciler ve veliler bu durumda okullarda kar tatili yapılmasını bekliyor.