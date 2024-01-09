İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 10 Ocak 2024 yarın İstanbul'da okul var mı ve kar tatili mi?
Türkiye'de genelinde hava sıcaklıkları hissedilir bir biçimde düştü. Megakentte bugün yüksek kesimlere kar yağışının başlamasıyla gözler "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. Öğrenciler Valilik'ten son dakika yapılacak İstanbul'da kar tatili açıklamasını bekliyor. İşte, 10 Ocak 2024 Çarşamba yarın okulların durumu...
- 1
İstanbullular büyük bir heyecanla başladığı kar yağışına kavuştu. İstanbul'un yüksek kesimlerinde bugün kar yağışı başladı. AKOM ve Meteoroloji'den uyarılar gelmeye devam ederken öğrenciler "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 10 Ocak 2024 yarın okulların olup olmayacağına ilişkin güncel bilgiler...
- 2
İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI GELİYOR!
AKOM, X sosyal medya hesabından İstanbulluları uyardı. Paylaşımda "Hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi. Haftalık hava tahmin raporuna göre; yarın hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşmesi beklenirken; kent genelinde karla karışık yağmurun ve yükseklere kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.
- 3
İSTANBUL'A YILIN İLK KARI YAĞDI!
Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde aralıklarla karla karışık yağmur görülüyor. Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü güne kar yağışıyla başlarken, Taksim'de rüzgarla birlikte karla karışık yağmur etkili oldu.
-
- 4
10 OCAK 2024 İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
10 Ocak günü yarın İstanbul'un geneline kar tatiline ilişkin henüz bir valilik açıklaması bulunmuyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldiğinden haberimizde yer alacak.