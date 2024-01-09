İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 10 Ocak 2024 yarın İstanbul'da okul var mı ve kar tatili mi?

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI GELİYOR!

AKOM, X sosyal medya hesabından İstanbulluları uyardı. Paylaşımda "Hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi. Haftalık hava tahmin raporuna göre; yarın hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşmesi beklenirken; kent genelinde karla karışık yağmurun ve yükseklere kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.