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İstanbul'da yarın Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitingi sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yarın İstanbul'un Kartal ilçesinde, Kartal Meydanı'nda yapılacak Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitingi sebebiyle Neyzen Tevfik Caddesi, Hükümet Baba Caddesi ve Savarona Caddesi Sahil Yolu bağlantısı trafiğe kapatılacak.

Giriş: 14.01.2023 - 20:03 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da yarın Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitingi sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
AA

Kartal'da yarın yapılacak Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitingi dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartal Meydanı'nda yapılacak miting sebebiyle yarın saat 07.00'den miting bitimine kadar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Neyzen Tevfik Caddesi, Hükümet Baba Caddesi ve Savarona Caddesi Sahil Yolu bağlantısı trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif güzergahlar olarak, D-100 Karayolu, Turgut Özal Bulvarı ve İstasyon Caddesi kullanılabilecek.

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI MİTİNGİ

Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nin (TÖP) oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, Kartal Meydanı'nda saat 13'te ilk mitingini düzenleyecek.

Fotoğraf: AA

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