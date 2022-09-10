İstanbul'da yarın bu yollar kapalı

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AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek 2022 İstanbul Oral-B Uluslararası Boğaziçi Triatlonu yarın düzenlenecek. Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, 550 bireysel sporcu ve 250 takım sporcusu olmak üzere 800 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda sporcular, 2,3 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda yarışacak. Bisiklet etabı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçici olarak trafiğe kapatılacak. Triatlonun yüzme etabı Kanlıca-Küçüksu arasında geçilecek, koşu etabı Küçüksu-Çubuklu arasında koşulacak.

05.00-10.30 ARASI KAPALI Organizasyonun güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için ilçedeki bazı yollar 05.00-10.30 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak. Beykoz’da yarış günü saat 05.00- 09.30 arasında Küçüksu - Kavacık TEM bağlantı yolu

(Kavacık – Küçüksu geliş yönü) kapatılacak. Diğer yön (Küçüksu - Kavacık yönü) normal seyre devam edecek. TEM Otoyolu Güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık kavşağı arası Avrupa - Asya gidiş yönü 05.30-09.30 saatleri arasında kapatılacak. Diğer yön (Harp Akademileri - Kavacık yönü) normal seyre devam edecek.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Güney Yönü (Avrupa - Asya) saat 05.30- 09.30 arasında kapatılacak. Diğer yön (Asya - Avrupa) normal seyire devam edecek. Saat 06.30-10.30 arasında ise Küçüksu - Körfez Cad. arası çift yön olarak araç trafiğine kapanacak.