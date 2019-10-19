Alternatif güzergahlar açıklandı

19 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Fatih’te gerçekleştirilecek olan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda 20 Ekim Pazar günü genel prova töreni ve 29 Ekim Salı günü kutlama töreninde saat 07.00’dan 14.00’a kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergah ise şöyle;
Trafiğine Kapatılacak Yollar;
Adnan menderes bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, 10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Sofular caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Ordu Caddesinden ve Atatürk Bulvarından (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş, Adnan Menderes Bulvarına (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar.
Kapatılan yollara alternatif güzergahlar ise;
Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi olarak açıklandı.
BEYKOZ'DA KOŞU VAR
stanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Beykoz'da 20 Ekim Pazar günü gerekleştirilecek 2. MarmaRUN Koşusu nedeniyle bazı yolların 08.30-10.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
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stanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "20.10.2019 Pazar günü ilimiz Beykoz ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan 2. MarmaRUN Koşusu ile ilgili olarak alınan emniyet tedbirleri kapsamında etkinlik günü 08.30 - 10.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar aşağıda belirtilmiştir" denildi.
Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar; Cumayolu Caddesi Göksu Caddesi, Mihrişah Valide Sultan Kavşağı, Küçüksu Kasrı Çıkışı, Kızılçeşme Sokak, Toplar Sönü Sokak, Rıfatpaşa Sokak, Sezek Sokak, Hekimler Sitesi Caddesi, Kafadar Sokak, Site Çıkışı 1, Site Çıkışı 2, Mektep Sokak, Çubuklu İskelesi Trafik Kapama Noktası, Üsküdar Geliş İstikameti Bağlantı Yolu, Fırın Sokak, Akça Çıkmazı, Emin Gözü Sokak, Kireçocağı Sokak, M. Ali Birand Caddesi Kesişimi, Otağtepe Cadde Kesişimi, Sine Sokak Kesişimi, Kasap Ahmet Sokağı, Mihribat Caddesi, Gülseven Çıkmazı olarak belirtildi.
Alternatif güzergahlar ise Anadolu Hisarı Kampüsü - Kavacık Köprü istikameti olarak açıklandı.
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