Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik peş peşe operasyonlar düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda, örgüt içinde saklanma evi olarak bilinen 'Gaybubet evi' tespit edildi.

İL İMAMI YAKALANDI

Elde edilen çalışmaların ardından 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Gaybubet evlerde toplam 5 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden M.Y.'nin FETÖ örgütünün Bartın ili imamı olduğu belirlendi. Yakalanan İ.K.'nında Bartın'ın Ulus ilçe imamı olduğu saptandı. Yapılan operasyon kapsamında yasaklı kitaplardan Fetullah Gülen'e ait 1 adet kitap, farklı zarflar içinde 2 bin 130 TL, 888 dolar ve bir çok örgütsel materyal ele geçirildi.