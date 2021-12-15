Yağışlar barajları dolduruyor! İşte son durum

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İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, barajların doluluk oranlarını yükseltti. Yağışların başladığı 11 Aralık'ta yüzde 41,1 olan doluluk oranı, yüzde 42,7'ye çıktı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar barajları doldurmaya devam ediyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, sağanak yağışlı olan İstanbul ve çevresinde 20 Aralık Pazartesi’nden itibaren sulu karın etkili olması bekleniyor.

Yağmurların devam etmesi ve beklenen kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yükseleceği tahmin ediliyor.

BARAJLAR DOLUYOR

İSKİ'den edinilen verilere göre; İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 41,1'den yüzde 42,7'ye yükseldi. Son bir haftadaki değişim yüzde 1,49 oldu.

İstanbullulara 10,6 milyon metreküp su verilirken, yağışlarla birlikte 12,92 milyon metreküp su temin edilmiş oldu.

Barajlardaki doluluk oranları şöyle:

* Alibey - Yüzde 21,39

* Büyükçekmece - Yüzde 41,13

* Darlık - Yüzde 32,79

* Elmalı - Yüzde 52,34

* Istırancalar - Yüzde 89,82

* Kazandere - Yüzde 13,08

* Ömerli - Yüzde 69,9

* Pabuçdere - Yüzde 6,77

* Sazlıdere - Yüzde 21,2

* Terkos - Yüzde 42,45