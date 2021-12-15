Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem İstanbul

İstanbul'da yağışlar barajları dolduruyor! İşte son durum

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajların doluluk oranları da artmaya başladı

15.12.2021 - 10:40 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da yağışlar barajları dolduruyor! İşte son durum
Yağışlar barajları dolduruyor! İşte son durum
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, barajların doluluk oranlarını yükseltti. Yağışların başladığı 11 Aralık'ta yüzde 41,1 olan doluluk oranı, yüzde 42,7'ye çıktı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar barajları doldurmaya devam ediyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, sağanak yağışlı olan İstanbul ve çevresinde 20 Aralık Pazartesi’nden itibaren sulu karın etkili olması bekleniyor.

Yağmurların devam etmesi ve beklenen kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yükseleceği tahmin ediliyor.

BARAJLAR DOLUYOR

İSKİ'den edinilen verilere göre; İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 41,1'den yüzde 42,7'ye yükseldi. Son bir haftadaki değişim yüzde 1,49 oldu.

İstanbullulara 10,6 milyon metreküp su verilirken, yağışlarla birlikte 12,92 milyon metreküp su temin edilmiş oldu.

Barajlardaki doluluk oranları şöyle:

* Alibey - Yüzde 21,39
* Büyükçekmece - Yüzde 41,13
* Darlık - Yüzde 32,79
* Elmalı - Yüzde 52,34
* Istırancalar - Yüzde 89,82
* Kazandere - Yüzde 13,08
* Ömerli - Yüzde 69,9
* Pabuçdere - Yüzde 6,77
* Sazlıdere - Yüzde 21,2
* Terkos - Yüzde 42,45

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Gelin ve damattan dikkat çeken tepki!
Gelin ve damattan dikkat çeken tepki!
İran halısını 300 bin dolara satacaklardı...
İran halısını 300 bin dolara satacaklardı...
Anne karnındaki bebek kalp ameliyatı oldu
Anne karnındaki bebek kalp ameliyatı oldu
Cennet meyvesi mucizesi! Japon bilim insanları açıkladı
Cennet meyvesi mucizesi! Japon bilim insanları açıkladı
DSÖ: Omicron eşsiz bir hızda yayılıyor
DSÖ: Omicron eşsiz bir hızda yayılıyor
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bilim Kurulu toplanıyor
Bilim Kurulu toplanıyor
Yağmur İstanbul trafiğini felç etti
Yağmur İstanbul trafiğini felç etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.