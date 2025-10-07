İstanbul'da yağış trafiği kilitledi

İstanbul'da mesainin bitmesiyle birlikte artan trafik nedeniyle araçlar ana arter, cadde ve ara yollarda güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Haliç mevkisinden Küçükçekmece'ye kadar trafik yoğunluğu görülüyor. Çağlayan mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru trafik yoğunluğu sürüyor.

TEM Otoyolu İstoç mevkisinden başlayan trafik yoğunluğu Mahmutbey gişelerine kadar devam ediyor. O-3 Otoyolu ve Otogar Hal Yolu bağlantı yollarında da yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy-Kartal arasında her iki yönde aralıklarla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Öte yandan toplu ulaşımda özellikle aktarmaların yapıldığı Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezleri ile otobüs duraklarında yoğunluk gözlendi.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.15 itibarıyla Avrupa Yakası'nda yüzde 76'ya, Anadolu Yakası'nda yüzde 83'e, kent genelinde ise yüzde 80'e kadar çıktı.

