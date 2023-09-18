İstanbul'da vinç devrildi: 1 ölü

İstanbul'da devrin vincin operatörü hayatını kaybetti
İstanbul'da, inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi. Genç operatör, olay yerinde yaşamını yitirdi
Giriş: 18.09.2023 - 13:53 Güncelleme: 18.09.2023 - 13:53
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi Askoop Sanayi Sitesi içerisindeki inşaat çalışmaları sırasında Cem Ö.'nün (24) kullandığı vinç devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cem Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.