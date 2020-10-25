İstanbul'da vapur seferlerine sis iptali

İstanbul’da, Harem-Sirkeci Arabalı vapur seferleri hava muhalefeti nedeni ile geçici süreyle iptal edildi.

Gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis sabah saatlerinde Megakent'in üzerini kapladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi, Harem-Sirkeci Arabalı vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeni ile geçici süreyle iptal edildiğini duyurdu.