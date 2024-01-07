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        Haberler Gündem İstanbul'da vapur seferlerine sağanak engeli! 7 Ocak vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi?

        İstanbul'da vapur seferlerine sağanak engeli! 7 Ocak vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi?

        7 Ocak Pazar günü havanın sağanak yağışlı olması sebebiyle Şehir Hatları AŞ tarafından bir son dakika açıklaması geldi. Bu kapsamda araştırılan: "Vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi? (7 Ocak iptal edilen vapur seferleri)" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 12:45 Güncelleme: 07.01.2024 - 12:45
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        İstanbul'da vapur seferlerine sağanak engeli!
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        İstanbul bugün güne sağanak yağışla başladı. Sağanak yağış nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'den açıklama geldi. Bu kapsamda araştırılan: “Vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi?” sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

        İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri yapılamayacak.

        ŞEHİR HATLARI AŞ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

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        Hava koşulları sebebiyle iptal edilen seferleri Şehir Hatları AŞ, şu açıklamasıyla duyurdu:

        "Değerli yolcularımız,

        Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

        • Beşiktaş-Adalar
        • Bostancı-Moda-Kabataş
        • Beşiktaş-Eyüp hattı seferlerimizin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesi uğraması
        • Kadıköy-Eyüp hattı seferlerimizin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesi uğraması
        • Üsküdar-Eyüp hattı seferlerimizin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesi uğraması
        • Maltepe-Adalar

        Bilgilerinize sunarız. "

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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