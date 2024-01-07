İstanbul'da vapur seferlerine sağanak engeli! 7 Ocak vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi?
7 Ocak Pazar günü havanın sağanak yağışlı olması sebebiyle Şehir Hatları AŞ tarafından bir son dakika açıklaması geldi. Bu kapsamda araştırılan: "Vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi? (7 Ocak iptal edilen vapur seferleri)" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
İstanbul bugün güne sağanak yağışla başladı. Sağanak yağış nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'den açıklama geldi. Bu kapsamda araştırılan: “Vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi?” sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?
İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri yapılamayacak.
ŞEHİR HATLARI AŞ'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Hava koşulları sebebiyle iptal edilen seferleri Şehir Hatları AŞ, şu açıklamasıyla duyurdu:
"Değerli yolcularımız,
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
Bilgilerinize sunarız. "