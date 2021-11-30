İstanbul'da etkili olan yoğun lodos nedeniyle bütün şehir hatları vapur seferleri iptal edildi. İşte Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklama...

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

"Değerli yolcularımız, Hava muhalefeti (lodos) nedeniyle tüm seferlerimiz yapılamamaktadır.



Anlayışınız için teşekkür ederiz.",

VAPUR SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vapur sefelerinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...