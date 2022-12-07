İstanbul'da vahşet! Ormanda döverek öldürdüler!

DHA

İstanbul Fatih'teki, Derviş Ali Mahallesi'nde, 4 Aralık'ta polise otomobilden bir kişinin atıldığı yönünde bir ihbar geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ DHA'da yer alan habere göre olay yerine giden polis ekipleri darp edilerek ağır yaralanan Tayyar Kaya ile karşılaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Tayyar Kaya, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

5 ŞÜPHELİNİN SORGULARI TAMAMLANDI Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayın şüphelisi olduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Kasım M. (38), Ahmet A. (32), Harun K. (37), Mustafa R.K. (23) ve Ümit T.'nin (45) sorguları tamamlandı.

SAHTE PARA YÜZÜNDEN HUSUMET VARDI Polis soruşturmasında şüphelilerle öldürdükleri Tayyar Kaya ve onun kardeşi arasında sahte para yüzünden bir husumet olduğu belirlendi. ORMANA GÖTÜRÜP ORADA DARP ETTİLER Olay günü 3 kişi tarafından zorla bir otomobile bindirilen Tayyar Kaya'nın Arnavutköy'de ormanlık alana götürüldüğü, orada darp edildikten sonra geri getirilerek sokağa bırakıldığı tespit edildi. ŞÜPHELİLERİN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI Soruşturma kapsamında şüphelilerden Kasım A.'nın daha önceden 14, Ahmet A.'nın 33, Harun K.'nin 28, Ümit T.'nin ise 19 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.