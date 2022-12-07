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İstanbul'da vahşet! Ormanda döverek öldürdüler!

İstanbul'da, dövülerek öldürülen 54 yaşındaki Tayyar Kaya'nın katil zanlısı olduğu iddia edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayın sahte para alışverişi nedeniyle oluşan husumet sonucu meydana geldiği, Tayyar Kaya'nın otomobille kaçırılıp ormanlık alanda dövüldükten sonra sokağa bırakıldığı öğrenildi

Giriş: 07.12.2022 - 14:26 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da vahşet! Ormanda döverek öldürdüler! -Güncel haberler
İstanbul'da vahşet! Ormanda döverek öldürdüler!
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DHA

İstanbul Fatih'teki, Derviş Ali Mahallesi'nde, 4 Aralık'ta polise otomobilden bir kişinin atıldığı yönünde bir ihbar geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre olay yerine giden polis ekipleri darp edilerek ağır yaralanan Tayyar Kaya ile karşılaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Tayyar Kaya, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

5 ŞÜPHELİNİN SORGULARI TAMAMLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayın şüphelisi olduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Kasım M. (38), Ahmet A. (32), Harun K. (37), Mustafa R.K. (23) ve Ümit T.'nin (45) sorguları tamamlandı.

SAHTE PARA YÜZÜNDEN HUSUMET VARDI

Polis soruşturmasında şüphelilerle öldürdükleri Tayyar Kaya ve onun kardeşi arasında sahte para yüzünden bir husumet olduğu belirlendi.

ORMANA GÖTÜRÜP ORADA DARP ETTİLER

Olay günü 3 kişi tarafından zorla bir otomobile bindirilen Tayyar Kaya'nın Arnavutköy'de ormanlık alana götürüldüğü, orada darp edildikten sonra geri getirilerek sokağa bırakıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında şüphelilerden Kasım A.'nın daha önceden 14, Ahmet A.'nın 33, Harun K.'nin 28, Ümit T.'nin ise 19 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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