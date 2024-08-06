İstanbul'da uzun namlulu silahla havaya ateş açan düğün magandaları yakalandı

Başakşehir'de trafiği engelleyip havaya ateş açan düğün magandaları yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Ağustos'ta düğün konvoyundan uzun namlulu silahlarla rastgele ateş edildiği ihbarının alınması üzerine yapılan incelemeler sonucu şahısların M.K. ile M.Ç. olduğunun tespit edildiğini belirtti.

"Saygısızca araç kullananları, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanları, hedef gözetmeksizin havaya ateş ederek masum insanların hayatlarını riske atanları affetmeyeceğiz. Bu şahıslar adalet önünde de hak ettikleri cezaları çekecek."

M.K. ve M.Ç'nin Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

NE OLMUŞTU?

Olay, 3 Ağustos'ta Başakşehir 4. Etap mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araçlarıyla düğün konvoyu yapan bir grup, yol ortasında durarak trafiğin aksamasına neden oldu. Ardından araçlarından inen iki kişi, uzun namlulu silahla havaya art arda ateş açtı.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bir kişi de o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.