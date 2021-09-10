AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 36 şüpheliden 34'ü yakalandı.

Başka suçlardan bulundukları cezaevinden alınan 6 şüpheli ile ikametlerinden gözaltına alınan 28 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Soruşturma savcılığı ve nöbetçi hakimlikçe işlemleri yapılan toplam 34 şüpheliden 32'sinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, 7 Eylül'de, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının belirlenen adreslerde yakalanması için eş zamanlı operasyon yapılmıştı.

Aramalarda, sentetik kannabinoid (bonzai), kokain, metamfetamin ve hint keneviri bitki parçaları (esrar) ele geçirilmişti.