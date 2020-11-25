İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 14 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir suç örgütünün yurt dışından getirilen yüklü miktarda uyuşturucuyu Eyüpsultan merkezli birçok ilçede piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Esenyurt'ta bir adrese düzenlenen operasyonda, 110 kilogram eroin ile 6 kilo 500 gram kokain ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun devamında Göktürk semtinde düzenlenen baskında da "torbacı" olarak tabir edilen 13 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.