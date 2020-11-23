İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım'da Avcılar'da bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 88 kilo 950 gram Hint keneviri, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 15 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 990 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.