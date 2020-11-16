İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyarıcı ve uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri yakalamaya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 12 Kasım'da Beylikdüzü ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda, 35 kilo 400 gram metamfetamin, 3 kilo 500 gram Afyon sakızı, 14 kilo 800 gram sıvı kimyasal madde, 3 hassa terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adreslerde bulunan İran uyruklu R.Y.N. (25) ve A.G. (28) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.