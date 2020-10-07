İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 30 kilogram eroin ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok sayıda suçtan kaydı bulunan İ.Ö'nün İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu sevkıyatında kullanılacak aracı belirledi.

Aracın geçiş güzergahı ve kent girişinde gerekli hazırlıklarını yapan ekipler, aracı takibe aldı.

Jandarma, Kuzey Marmara bağlantı yoluna giriş yaptığı esnada kalabalığa karışmasına fırsat vermeden takip ettikleri aracın önünü keserek durdurdu.

Detektör köpeği Atak'ın katılımıyla araçta yapılan aramada stepne boşluğuna yerleştirilmiş 27 paket halinde 30 kilogram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan İ.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.